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Tafsir Fathul Majid تفسیر: الرعد آیہ 34
الرعد
34
13:34
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق ٣٤
لَّهُمْ عَذَابٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٣٤
لَهُمْ
عَذَابٌ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا
وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ
اَشَقُّ ۚ
وَمَا
لَهُمْ
مِّنَ
اللّٰهِ
مِنْ
وَّاقٍ
۟
ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا
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