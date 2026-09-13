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Tafsir Fathul Majid تفسیر: الرعد آیہ 10
الرعد
10
13:10
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ١٠
سَوَآءٌۭ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠
سَوَآءٌ
مِّنْكُمْ
مَّنْ
اَسَرَّ
الْقَوْلَ
وَمَنْ
جَهَرَ
بِهٖ
وَمَنْ
هُوَ
مُسْتَخْفٍ
بِالَّیْلِ
وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ
۟
(اس کے علم میں) برابر ہیں تم میں سے جو بات کو (دل میں) چھپائیں اور جو اسے (بلند آواز سے) ظاہر کریں اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں
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Tafsir Fathul Majid
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