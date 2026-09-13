Всевышний поведал о том, что Священный Коран состоит из аятов, свидетельствующих обо всех основных и второстепенных вопросах религии, в знании которых нуждаются рабы Аллаха. Он также сообщил, что ниспосланное Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, откровение является ясной истиной. Его повествования являются правдивыми, а его повеления и запреты - справедливыми, и подтверждаются они убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. И если человек изучает Коран и постигает коранические науки, то он приобретает истинное знание, которое обязывает его продолжать обучение и выполнять обязательные предписания религии. Однако большинство людей отказывается уверовать в этот Коран. Одни поступают так, потому что являются невежественными людьми. Они отворачиваются от Небесного Откровения, не придавая ему значения. А другие поступают так, потому что являются упорствующими нечестивцами. Одним словом, большинство людей не извлекает пользы из коранических наставлений, потому что они лишены фактора, побуждающего рабов Аллаха прислушаться к этим наставлениям.