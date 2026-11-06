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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 99
النساء
99
4:99
فاولايك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ٩٩
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًۭا ٩٩
فَاُولٰٓىِٕكَ
عَسَی
اللّٰهُ
اَنْ
یَّعْفُوَ
عَنْهُمْ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَفُوًّا
غَفُوْرًا
۟
بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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