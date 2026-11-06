Al-Sa'di النساء کی تفسیر، آیت 98

Эта суровая угроза обращена к тем, кто отказывается совершить переселение, имея такую возможность, и умирает в таком положении. Когда ангелы явятся для того, чтобы отнять у них души, они станут порицать их самым ужасным образом. Они скажут: «В каком положении вы находились? Чем вы отличались от многобожников? Вы приумножали их ряды и даже помогали им бороться против правоверных. Вы лишились великого блага, не приняли участия в джихаде вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вы не были рядом с мусульманами и не помогали им сокрушать врагов». Они ответят: «Мы были слабы, притеснены и обижены. Мы не имели возможности совершить переселение». Однако их слова будут лживыми, потому что Аллах упрекнул их за бездействие и пригрозил им наказанием, а ведь Он не возлагает на человека сверх его возможностей. Кроме того, Он сделал исключение для тех, кто действительно был слаб и притеснен. Поэтому ангелы скажут им: «Разве земля Аллаха не была достаточно обширна для того, чтобы вы переселились в другое место?» Этот риторический вопрос подразумевает утвердительный ответ, ведь каждый человек прекрасно знает, что земля Аллаха очень обширна. И если раб проживает в стране, где он не в состоянии открыто исповедовать религию Аллаха, то у него всегда есть возможность переселиться туда, где он сможет поклоняться Ему. Всевышний сказал: «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!» (29:56). Но если человек не совершает переселения без уважительной причины, то его обителью станет Преисподняя. Как же скверно это место возвращения! Это откровение следует рассматривать так же, как и предыдущие, поскольку в нем упоминается только фактор, обрекающий человека на наказание. Однако человек удостаивается наказания только тогда, когда наряду с существованием факторов, обрекающих на него, отсутствуют факторы, препятствующие этому. В данном случае также возможны обстоятельства, при которых ослушник может спастись от Преисподней. Из этого аята следует, что вынужденное переселение является одним из обязательных предписаний религии и что отказ от него относится к запрещенным поступкам и даже является одним из самых тяжких грехов. Из него также следует, что человек умирает тогда, когда предписанные ему срок, пропитание и деяния полностью исчерпываются. В пользу этого свидетельствует лексическое значение слова таваффа - ‘брать, получать сполна’, ‘скончаться’. Если бы человеку оставалось получить часть того, что ему предписано, то его нельзя было бы назвать скончавшимся. Этот аят также указывает на необходимость верить в ангелов и содержит похвалу в их адрес, поскольку Аллах одобрил их действия и признал их уместными.