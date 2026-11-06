Tafseer Jalalayn النساء کی تفسیر، آیت 94

وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَر مِنْ الصَّحَابَة بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم وَهُوَ يَسُوق غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا إلَّا تَقِيَّة فقتلوه واستاقوا غنمه ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ﴾ سَافَرْتُمْ لِلْجِهَادِ ﴿فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَتَبَیَّنُوا۟﴾ وَفِي قِرَاءَة {فَتَثَبَّتُوا۟} فِي الْمَوْضِعَيْنِ ﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنۡ أَلۡقَىٰۤ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ﴾ بِأَلِفٍ أَوْ دُونهَا أَيْ التَّحِيَّة أَوْ الِانْقِيَاد بِكَلِمَةِ الشَّهَادَة الَّتِي هِيَ أَمَارَة عَلَى الْإِسْلَام ﴿لَسۡتَ مُؤۡمِنࣰا﴾ وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فقتلوه ﴿تَبۡتَغُونَ﴾ تَطْلُبُونَ لِذَلِكَ ﴿عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا﴾ مَتَاعهَا مِنْ الْغَنِيمَة ﴿فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِیرَةࣱۚ﴾ تُغْنِيكُمْ عَنْ قَتْل مِثْله لِمَالِهِ ﴿كَذَ ٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ﴾ تُعْصَم دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالكُمْ بِمُجَرَّدِ قَوْلكُمْ الشَّهَادَة ﴿فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَیۡكُمۡ﴾ بِالِاشْتِهَارِ بِالْإِيمَانِ وَالِاسْتِقَامَة ﴿فَتَبَیَّنُوۤا۟ۚ﴾ أَنْ تَقْتُلُوا مُؤْمِنًا وَافْعَلُوا بِالدَّاخِلِ فِي الْإِسْلَام كَمَا فُعِلَ بِكُمْ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣰا ٩٤﴾ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ