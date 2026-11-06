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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 86
النساء
86
4:86
واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا ٨٦
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍۢ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦
وَاِذَا
حُیِّیْتُمْ
بِتَحِیَّةٍ
فَحَیُّوْا
بِاَحْسَنَ
مِنْهَاۤ
اَوْ
رُدُّوْهَا ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
حَسِیْبًا
۟
اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح ،
1
اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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