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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 85
النساء
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَنْ
یَّشْفَعْ
شَفَاعَةً
حَسَنَةً
یَّكُنْ
لَّهٗ
نَصِیْبٌ
مِّنْهَا ۚ
وَمَنْ
یَّشْفَعْ
شَفَاعَةً
سَیِّئَةً
یَّكُنْ
لَّهٗ
كِفْلٌ
مِّنْهَا ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
مُّقِیْتًا
۟
جو بھلائی کی سفارش کریگا وہ اس میں سے حصّہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصّہ پائے گا،
1
اوراللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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