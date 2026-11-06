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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 82
النساء
82
4:82
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٨٢
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًۭا كَثِيرًۭا ٨٢
اَفَلَا
یَتَدَبَّرُوْنَ
الْقُرْاٰنَ ؕ
وَلَوْ
كَانَ
مِنْ
عِنْدِ
غَیْرِ
اللّٰهِ
لَوَجَدُوْا
فِیْهِ
اخْتِلَافًا
كَثِیْرًا
۟
کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔
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