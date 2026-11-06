Tafseer Jalalayn النساء کی تفسیر، آیت 81

﴿وَیَقُولُونَ﴾ أَيْ الْمُنَافِقُونَ إذَا جَاءُوك أُمِرْنَا ﴿طَاعَةࣱ﴾ لَك ﴿فَإِذَا بَرَزُوا۟﴾ خَرَجُوا ﴿مِنۡ عِندِكَ بَيَّت طَّاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُمۡ﴾ بِإِدْغَامِ التَّاء فِي الطَّاء وَتَرْكه أَيْ أَضْمَرَتْ ﴿غَیۡرَ ٱلَّذِی تَقُولُۖ﴾ لَك فِي حُضُورك مِنْ الطَّاعَة أَيْ عِصْيَانك ﴿وَٱللَّهُ یَكۡتُبُ﴾ يَأْمُر بِكَتْبِ ﴿مَا یُبَیِّتُونَۖ﴾ فِي صَحَائِفهمْ لِيُجَازَوْا عَلَيْهِ ﴿فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ﴾ بِالصَّفْحِ ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾ ثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِيك ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِیلًا ٨١﴾ مفوضا إليه