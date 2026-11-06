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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 76
النساء
76
4:76
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
اَلَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
یُقَاتِلُوْنَ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ ۚ
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
یُقَاتِلُوْنَ
فِیْ
سَبِیْلِ
الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْۤا
اَوْلِیَآءَ
الشَّیْطٰنِ ۚ
اِنَّ
كَیْدَ
الشَّیْطٰنِ
كَانَ
ضَعِیْفًا
۟۠
جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں،
1
پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔
2
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