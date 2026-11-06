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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 74
النساء
74
4:74
۞ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما ٧٤
۞ فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٧٤
فَلْیُقَاتِلْ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
الَّذِیْنَ
یَشْرُوْنَ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
بِالْاٰخِرَةِ ؕ
وَمَنْ
یُّقَاتِلْ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
فَیُقْتَلْ
اَوْ
یَغْلِبْ
فَسَوْفَ
نُؤْتِیْهِ
اَجْرًا
عَظِیْمًا
۟
(ایسے لوگوں کو معلوم ہوکہ) اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اُن لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دُنیا کی زندگی کو فروخت کردیں،
1
پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اُسے ضرور ہم اجرِ عظیم عطا کریں گے
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