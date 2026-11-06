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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 73
النساء
73
4:73
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَىِٕنْ
اَصَابَكُمْ
فَضْلٌ
مِّنَ
اللّٰهِ
لَیَقُوْلَنَّ
كَاَنْ
لَّمْ
تَكُنْ
بَیْنَكُمْ
وَبَیْنَهٗ
مَوَدَّةٌ
یّٰلَیْتَنِیْ
كُنْتُ
مَعَهُمْ
فَاَفُوْزَ
فَوْزًا
عَظِیْمًا
۟
اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا
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