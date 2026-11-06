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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 72
النساء
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَاِنَّ
مِنْكُمْ
لَمَنْ
لَّیُبَطِّئَنَّ ۚ
فَاِنْ
اَصَابَتْكُمْ
مُّصِیْبَةٌ
قَالَ
قَدْ
اَنْعَمَ
اللّٰهُ
عَلَیَّ
اِذْ
لَمْ
اَكُنْ
مَّعَهُمْ
شَهِیْدًا
۟
ہاں، تم میں کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہےجو لڑائی سے جی چُراتا ہے،
1
اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پربڑا فضل کیا کہ میں اِن لوگوں کے ساتھ نہ گیا
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