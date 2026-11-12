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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 71
النساء
71
4:71
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ٧١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًۭا ٧١
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
خُذُوْا
حِذْرَكُمْ
فَانْفِرُوْا
ثُبَاتٍ
اَوِ
انْفِرُوْا
جَمِیْعًا
۟
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو،
1
پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلویا اکٹھے ہوکر
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Tafsir Fathul Majid
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