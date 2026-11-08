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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 161
النساء
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَّاَخْذِهِمُ
الرِّبٰوا
وَقَدْ
نُهُوْا
عَنْهُ
وَاَكْلِهِمْ
اَمْوَالَ
النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ؕ
وَاَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِیْنَ
مِنْهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمًا
۟
اور سُود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا،
1
اور لوگوں کےمال ناجائز طریقوں سے کھا تے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں،
2
اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
3
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