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قرآن کے تراجم زبان اور مترجم اعتبار سے دیکھیں۔

Afar

1 ترجمے
Mahmoud Abdulqader HamzaTranslation provided by IslamHouse.com

Albanian

2 ترجمے
Hasan Efendi NahiHasan Efendi NahiTranslation provided by IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

1 ترجمے
رمدان منصورRamdane At Mansour

Amharic

2 ترجمے
Sadiq and SaniSadiq and SaniTranslation provided by IslamHouse.comAfrica AcademyTranslation provided by IslamHouse.com

Arabic

1 ترجمے
Tafsir Al-Muyasser

Asante

1 ترجمے
Harun IsmailSheikh Haroun IsmaeelTranslation provided by IslamHouse.com

Assamese

1 ترجمے
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanTranslation provided by IslamHouse.com

Azeri

2 ترجمے
Alikhan MusayevAlikhan MusayevTranslation provided by IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

2 ترجمے
Baba Mamady JaniTranslation provided by IslamHouse.comSuliman KantiTranslation provided by IslamHouse.com

Bengali

4 ترجمے
تائسیر قرآنTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan Foundationڈاکٹر ابوبکر محمد زکریاDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaTranslation provided by IslamHouse.com

Bosnian

3 ترجمے
دارالسلام سنٹرDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownTranslation provided by IslamHouse.comBesim KorkutBesim KorkutTranslation provided by IslamHouse.com

Bulgarian

1 ترجمے
تزویتن تھیوفینوفTzvetan Theophanov

Central khmer

2 ترجمے
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community DevelopmentTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Chechen

1 ترجمے
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

3 ترجمے
چینی (آسان) - ما جینMa JianMuhammad MakinMakinTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad SulaimanTranslation provided by IslamHouse.com

Croatian

1 ترجمے
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Czech

1 ترجمے
CzechCzech

Dari

1 ترجمے
Mawlawi Muhammad Anwar BadkhashaniTranslation provided by IslamHouse.com

Divehi

2 ترجمے
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

3 ترجمے
ملک فارس عبدالسلامMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

English

9 ترجمے
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William Pickthallعبداللہ یوسف علیAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

1 ترجمے
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Finnish

1 ترجمے
FinnishFinnish

French

3 ترجمے
Montada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahTranslation provided by IslamHouse.comRashid MaashTranslation provided by IslamHouse.com

Fulah

1 ترجمے
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

1 ترجمے
افریقی ترقیاتی فاؤنڈیشنAfrican Development FoundationTranslation provided by IslamHouse.com

German

2 ترجمے
ابو ردا محمد بن احمدAbu Reda Muhammad ibn AhmadTranslation provided by IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. ElyasTranslation provided by IslamHouse.com

Gujarati

1 ترجمے
Rabila Al-UmryRabila Al-UmryTranslation provided by IslamHouse.com

Hausa

1 ترجمے
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood JummiTranslation provided by IslamHouse.com

Hebrew

1 ترجمے
دار السلام مرکزDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Hindi

1 ترجمے
مولانا عزیز الحق العمریMaulana Azizul Haque al-UmariTranslation provided by IslamHouse.com

Indonesian

3 ترجمے
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran ComplexTranslation provided by IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyTranslation provided by IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownTranslation provided by IslamHouse.com

Italian

1 ترجمے
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

2 ترجمے
Ryoichi MitaRyoichi Mitaسعید ساتوSaeed SatoTranslation provided by IslamHouse.com

Kannada

2 ترجمے
Hamza ButurTranslation provided by IslamHouse.comKannada TranslationKannada Translation

Kazakh

2 ترجمے
Khalifa AltayKhalifa AltayTranslation provided by IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah AltaiTranslation provided by IslamHouse.com

Kinyarwanda

1 ترجمے
The Rwanda Muslims Association TeamTranslation provided by IslamHouse.com

Korean

2 ترجمے
KoreanKoreanHamed ChoiHamed ChoiTranslation provided by IslamHouse.com

Kurdish

2 ترجمے
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh BamokiTranslation provided by IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

1 ترجمے
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov AbdulkhaliqTranslation provided by IslamHouse.com

Lingala

1 ترجمے
Mohammed BalangogoTranslation provided by IslamHouse.com

Lithuanian

1 ترجمے
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Macedonian

1 ترجمے
Macedonian ScholarsTranslation provided by IslamHouse.com

Malay

1 ترجمے
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

3 ترجمے
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas Elayavoorعبدالحمید حیدر اور کنہی محمدAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadTranslation provided by IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

1 ترجمے
MaranaoMaranao

Marathi

1 ترجمے
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i AnsariTranslation provided by IslamHouse.com

Moore

1 ترجمے
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Nepali

1 ترجمے
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of NepalTranslation provided by IslamHouse.com

Norwegian

1 ترجمے
NorwegianNorwegian

Oromo

1 ترجمے
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur ApaghunaTranslation provided by IslamHouse.com

Pashto

2 ترجمے
زکریا ابوالسلامZakaria AbulsalamTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Persian

2 ترجمے
IslamHouse.comIslamHouse.comTranslation provided by IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

1 ترجمے
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

2 ترجمے
Helmi NasrHelmi NasrTranslation provided by IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

1 ترجمے
Arif HalimTranslation provided by IslamHouse.com

Romanian

3 ترجمے
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural LeagueTranslation provided by IslamHouse.comIslam4ro.comTranslation provided by IslamHouse.com

Rundi

1 ترجمے
Yusuf GhetiTranslation provided by IslamHouse.com

Russian

3 ترجمے
Abu AdelAbu AdelMinistry of Awqaf, EgyptMinistry of Awqaf, EgyptElmir KulievElmir Kuliev

Serbian

1 ترجمے
دارالسلام سنٹرDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Sindhi

1 ترجمے
تاج محمود امروتیTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

1 ترجمے
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Somali

2 ترجمے
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan YacoubTranslation provided by IslamHouse.com

Spanish

3 ترجمے
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa GarciaTranslation provided by IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comنور انٹرنیشنل سنٹرNoor International CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swahili

2 ترجمے
Ali Muhsin Al-BarwaniTranslation provided by IslamHouse.comRowad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swedish

1 ترجمے
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

1 ترجمے
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Tajik

3 ترجمے
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja MirTranslation provided by IslamHouse.comمركز رواد الترجمةRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

3 ترجمے
شیخ عمر شریف بن عبدالسلامSheikh Omar Sharif bin Abdul SalamTranslation provided by IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed BaqaviTranslation provided by IslamHouse.com

Tatar

1 ترجمے
TatarTatar

Telugu

1 ترجمے
مولانا عبدالرحیم بن محمدMaulana Abder-Rahim ibn MuhammadTranslation provided by IslamHouse.com

Thai

2 ترجمے
سوسائٹی آف انسٹی ٹیوٹ اینڈ یونیورسٹیزSociety of Institutes and UniversitiesTranslation provided by IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

5 ترجمے
دارالسلام سنٹرDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet Isleriمسلم شاہینMuslim ShahinTranslation provided by IslamHouse.comShaban BritchShaban BritchTranslation provided by IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

1 ترجمے
محمد صالحMuhammad SalehTranslation provided by IslamHouse.com

Ukrainian

1 ترجمے
ڈاکٹر میخائیلو یعقوبDr. Mikhailo YaqubovicTranslation provided by IslamHouse.com

Urdu

8 ترجمے
فتح محمد جالندھریFatah Muhammad Jalandhariمولانا محمد جوناگڑھیMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comفی ظلال القرآنSayyid Ibrahim Qutbشیخ الہند محمود الحسن (تفسیر عثمانی کے ساتھ)Shaykh al-Hind Mahmud al-Hasanبیان القرآن (ڈاکٹر اسرار احمد)Dr. Israr Ahmadتفہیم القرآن - سید ابو الاعلیٰ مودودیSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan

Uzbek

4 ترجمے
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Vietnamese

2 ترجمے
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-KarimTranslation provided by IslamHouse.com

Yau,yuw

1 ترجمے
Abdul Hamid SilikaTranslation provided by IslamHouse.com

Yoruba

1 ترجمے
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniTranslation provided by IslamHouse.com