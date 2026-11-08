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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 159
النساء
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَاِنْ
مِّنْ
اَهْلِ
الْكِتٰبِ
اِلَّا
لَیُؤْمِنَنَّ
بِهٖ
قَبْلَ
مَوْتِهٖ ۚ
وَیَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
یَكُوْنُ
عَلَیْهِمْ
شَهِیْدًا
۟ۚ
اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا
1
اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا،
2
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Tafsir Fathul Majid
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