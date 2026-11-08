Al-Sa'di النساء کی تفسیر، آیت 159

Существует мнение, что притяжательное местоимение в этом откровении относится к людям Писания. Это означает, что каждому из них перед смертью становится ясна истина, и он начинает верить в пророка Ису, однако вера уже не приносит ему пользы, потому что является вынужденной. Такое толкование подразумевает суровую угрозу в адрес людей Писания. Они не должны совершать те отвратительные поступки, о которых они непременно пожалеют перед смертью. И можно лишь представить себе, каким будет их положение в тот день, когда они будут воскрешены и выйдут из могил! Согласно другому толкованию, притяжательное местоимение относится к пророку Исе. Это означает, что среди людей Писания не останется тех, кто не уверуют в него до того, как он скончается. Это произойдет незадолго до наступления Судного дня, когда начнут проявляться его большие признаки. Есть много хадисов, в которых сообщается, как незадолго до наступления Конца света пророк Иса снизойдет на землю, убьет Лжемессию и отменит подушную подать, которую взимают с людей Писания, потому что они уверуют в него наряду с правоверными мусульманами. Когда же наступит День воскресения, пророк Иса будет свидетельствовать о том, соответствовали их деяния шариату Аллаха или нет. Безусловно, он подтвердит порочность тех воззрений людей Писания, которые противоречат кораническим законам и проповедям Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы знаем об этом, потому что убеждены в справедливости и правдивости Мессии, свидетельство которого будет сущей правдой, и потому что учение Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является единственной истиной, помимо которой нет ничего, кроме заблуждения и лжи.