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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 158
النساء
158
4:158
بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ١٥٨
بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٥٨
بَلْ
رَّفَعَهُ
اللّٰهُ
اِلَیْهِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَزِیْزًا
حَكِیْمًا
۟
بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا،
1
اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے
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Tafsir Fathul Majid
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