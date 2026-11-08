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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 156
النساء
156
4:156
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ١٥٦
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًۭا ١٥٦
وَّبِكُفْرِهِمْ
وَقَوْلِهِمْ
عَلٰی
مَرْیَمَ
بُهْتَانًا
عَظِیْمًا
۟ۙ
پھر
1
اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا
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Tafsir Fathul Majid
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