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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 151
النساء
151
4:151
اولايك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ١٥١
أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّۭا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ١٥١
اُولٰٓىِٕكَ
هُمُ
الْكٰفِرُوْنَ
حَقًّا ۚ
وَاَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِیْنَ
عَذَابًا
مُّهِیْنًا
۟
وہ سب پکے کافر ہیں
1
اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیّا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہو گی
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