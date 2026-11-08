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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 149
النساء
149
4:149
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
اِنْ
تُبْدُوْا
خَیْرًا
اَوْ
تُخْفُوْهُ
اَوْ
تَعْفُوْا
عَنْ
سُوْٓءٍ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَفُوًّا
قَدِیْرًا
۟
(مظلوم ہونے کی صورت میں اگر چہ تم کو بد گوئی کا حق ہے ) لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یا کم از کم بُرائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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