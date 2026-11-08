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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 147
النساء
147
4:147
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ١٤٧
مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًۭا ١٤٧
مَا
یَفْعَلُ
اللّٰهُ
بِعَذَابِكُمْ
اِنْ
شَكَرْتُمْ
وَاٰمَنْتُمْ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
شَاكِرًا
عَلِیْمًا
۟
آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو
1
اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدر دان ہے
2
اور سب کے حال سے واقف ہے
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Tafsir Fathul Majid
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