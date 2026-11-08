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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 145
النساء
145
4:145
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
اِنَّ
الْمُنٰفِقِیْنَ
فِی
الدَّرْكِ
الْاَسْفَلِ
مِنَ
النَّارِ ۚ
وَلَنْ
تَجِدَ
لَهُمْ
نَصِیْرًا
۟ۙ
یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو اُن کا مدد گار نہ پاؤ گے
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