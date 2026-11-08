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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 138
النساء
138
4:138
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
الْمُنٰفِقِیْنَ
بِاَنَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمَا
۟ۙ
اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مثردہ سنا دو کہ اُن کے لیے دردناک سزا تیار ہے
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Tafsir Fathul Majid
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