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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 137
النساء
137
4:137
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
ثُمَّ
كَفَرُوْا
ثُمَّ
اٰمَنُوْا
ثُمَّ
كَفَرُوْا
ثُمَّ
ازْدَادُوْا
كُفْرًا
لَّمْ
یَكُنِ
اللّٰهُ
لِیَغْفِرَ
لَهُمْ
وَلَا
لِیَهْدِیَهُمْ
سَبِیْلًا
۟ؕ
رہے و ہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھرایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے،
1
تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا
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Tafsir Fathul Majid
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