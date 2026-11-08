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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 134
النساء
134
4:134
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا ١٣٤
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ١٣٤
مَنْ
كَانَ
یُرِیْدُ
ثَوَابَ
الدُّنْیَا
فَعِنْدَ
اللّٰهِ
ثَوَابُ
الدُّنْیَا
وَالْاٰخِرَةِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
سَمِیْعًا
بَصِیْرًا
۟۠
جو شخص محض ثوابِ دُنیا کو طالب ہو اسے معلوم ہو نا چاہیے کہ اللہ کےپاس ثوابِ دُنیا بھی ہے اور ثوابِ آخرت بھی ، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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