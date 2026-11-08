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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 133
النساء
133
4:133
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذالك قديرا ١٣٣
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًۭا ١٣٣
اِنْ
یَّشَاْ
یُذْهِبْكُمْ
اَیُّهَا
النَّاسُ
وَیَاْتِ
بِاٰخَرِیْنَ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلٰی
ذٰلِكَ
قَدِیْرًا
۟
اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اِس کی پوری قدرت رکھتا ہے
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