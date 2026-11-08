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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 126
النساء
126
4:126
ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ١٢٦
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطًۭا ١٢٦
وَلِلّٰهِ
مَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَا
فِی
الْاَرْضِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
بِكُلِّ
شَیْءٍ
مُّحِیْطًا
۟۠
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے
1
اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔
2
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Tafsir Fathul Majid
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