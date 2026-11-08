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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 123
النساء
123
4:123
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَیْسَ
بِاَمَانِیِّكُمْ
وَلَاۤ
اَمَانِیِّ
اَهْلِ
الْكِتٰبِ ؕ
مَنْ
یَّعْمَلْ
سُوْٓءًا
یُّجْزَ
بِهٖ ۙ
وَلَا
یَجِدْ
لَهٗ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَلِیًّا
وَّلَا
نَصِیْرًا
۟
انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلہ میں اپنے لیے کوئی حامی و مدد گار نہ پاسکے گا
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