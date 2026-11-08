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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 121
النساء
121
4:121
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
اُولٰٓىِٕكَ
مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ؗ
وَلَا
یَجِدُوْنَ
عَنْهَا
مَحِیْصًا
۟
اِن لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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