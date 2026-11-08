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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 120
النساء
120
4:120
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ١٢٠
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠
یَعِدُهُمْ
وَیُمَنِّیْهِمْ ؕ
وَمَا
یَعِدُهُمُ
الشَّیْطٰنُ
اِلَّا
غُرُوْرًا
۟
وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں اُمیدیں دلاتا ہے،
1
مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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