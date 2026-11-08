Al-Sa'di النساء کی تفسیر، آیت 120

Сатана раздает обещания тем, кого он пытается ввести в заблуждение, причем среди этих обещаний могут быть угрозы. Всевышний сказал: «Дьявол угрожает вам бедностью и велит творить мерзость» (2:268). Он угрожает людям тем, что если они будут делать пожертвования на пути Аллаха, то обеднеют. Он пугает их тем, что если они примут участие в джихаде, то погибнут. Всевышний сказал: «Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» (3:175). Дьявол делает все возможное и невозможное для того, чтобы напугать людей, когда они собираются снискать благоволение Аллаха, и продолжает наущать их до тех пор, пока они не перестанут охотно совершать праведные деяния. Он возбуждает в них пустые надежды, которые подобны миражу и далеки от действительности, в чем легко убедиться при их тщательном изучении. Поистине, все его обещания - всего лишь обольщение.