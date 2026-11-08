Al-Sa'di النساء کی تفسیر، آیت 118

Аллах изобличил заблуждения язычников и сказал, что они взывают вместо Него к идолам и истуканам, носящим женские имена, такие как аль-Узза или Манат. Хорошо известно, что имя указывает на того, кто носит его, и если имена идолов были несовершенными женскими именами, то это уже свидетельствует о том, что идолы были несовершенны. Всевышний Аллах в Своем писании неоднократно упоминал о том, что они не способны творить, одарять пропитанием и оберегать тех, кто поклоняется им. Более того, они не способны принести пользу или навредить даже самим себе. Они не могут защитить себя от тех, кто хочет навредить им. Они лишены слуха, зрения и разума. Как же можно поклоняться божествам, обладающим такими качествами, и отказываться от искреннего поклонения одному Аллаху, Который обладает самыми прекрасными именами и возвышенными качествами, Которому присущи хвала, совершенство, слава, величие, могущество, красота, милосердие, доброта и добродетель, Единственному Творцу и Правителю, все повеления и решения Которого преисполнены великой мудрости?!! Такой поступок является самой отвратительной мерзостью и свидетельствует о том, что поступающий так преисполнен недостатков и пал так низко, что это невозможно представить и передать словами. Следует добавить, что поклонение язычников их несовершенным божествам является только кажущимся, поскольку в действительности они поклоняются сатане. Он является их врагом, желает погубить их и делает для этого все возможное. Он бесконечно далек от Аллаха, Который проклял его и отдалил от Своей милости. Он отстранен от нее и стремится отдалить от нее всех остальных рабов. Всевышний сказал: «Воистину, дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» (35:6).