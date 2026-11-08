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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 117
النساء
117
4:117
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ١١٧
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧
اِنْ
یَّدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖۤ
اِلَّاۤ
اِنٰثًا ۚ
وَاِنْ
یَّدْعُوْنَ
اِلَّا
شَیْطٰنًا
مَّرِیْدًا
۟ۙ
وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں
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