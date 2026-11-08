Rebar Kurdish Tafsir النساء کی تفسیر، آیت 113

[ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ] وه ئهگهر فهزڵ و چاكهو ڕهحمهت و سۆزی خوای گهوره نهبوایه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بۆ تۆ و موسڵمانان [ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ] ئهوا كۆمهڵێك له خهڵكی وویستیان تۆ بهههڵهدا بهرن، له چیرۆكی بهنی ئهبهیڕهقدا كه كۆمهڵێك بهرگریان لێ كرد [ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ] بهڵام ئهمانه تهنها خۆیان گومڕا ئهكهن و خۆیان وێڵ ئهكهن و له حهق لائهدهن [ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ] وه هیچ زیانێك بهتۆ ناگهیهنن لهبهر ئهوهی خوای گهوره ئهتپارێزێ وه ئاگادارت ئهكاتهوه [ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ] وه خوای گهوره قورئانی پیرۆزو سوننهتیشی بۆ تۆ دابهزاندووه، حیكمهت واته: سوننهت [ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ] وه فێری ئهو شتانهى كردوویت كه له پێش ئهوهی وهحیت بۆ بێت و تۆ ببیت به پێغهمبهر نهت ئهزانی [ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣) ] وه فهزڵ و چاكهی خوای گهوره بهسهر تۆوه یهكجار گهورهیه بههۆی ئهوهی كه وهحی بۆت دابهزاندو كردتی به پێغهمبهر – صلی الله علیه وسلم - .