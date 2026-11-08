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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 110
النساء
110
4:110
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ١١٠
وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١١٠
وَمَنْ
یَّعْمَلْ
سُوْٓءًا
اَوْ
یَظْلِمْ
نَفْسَهٗ
ثُمَّ
یَسْتَغْفِرِ
اللّٰهَ
یَجِدِ
اللّٰهَ
غَفُوْرًا
رَّحِیْمًا
۟
اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا
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Tafsir Fathul Majid
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