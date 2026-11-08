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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 109
النساء
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هٰۤاَنْتُمْ
هٰۤؤُلَآءِ
جَادَلْتُمْ
عَنْهُمْ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا ۫
فَمَنْ
یُّجَادِلُ
اللّٰهَ
عَنْهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
اَمْ
مَّنْ
یَّكُوْنُ
عَلَیْهِمْ
وَكِیْلًا
۟
ہاں! تم لوگوں نے اِن مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟آخر وہاں کون اِن کا وکیل ہوگا؟
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