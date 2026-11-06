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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 108
النساء
108
4:108
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ١٠٨
يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨
یَّسْتَخْفُوْنَ
مِنَ
النَّاسِ
وَلَا
یَسْتَخْفُوْنَ
مِنَ
اللّٰهِ
وَهُوَ
مَعَهُمْ
اِذْ
یُبَیِّتُوْنَ
مَا
لَا
یَرْضٰی
مِنَ
الْقَوْلِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
بِمَا
یَعْمَلُوْنَ
مُحِیْطًا
۟
یہ لو گ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے وہ تواُس وقت بھی اُن کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اُس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں اِن کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے
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Tafsir Fathul Majid
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