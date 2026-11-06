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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 107
النساء
107
4:107
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ١٠٧
وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًۭا ١٠٧
وَلَا
تُجَادِلْ
عَنِ
الَّذِیْنَ
یَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَهُمْ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُحِبُّ
مَنْ
كَانَ
خَوَّانًا
اَثِیْمًا
۟ۚۙ
جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں
1
تم اُن کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو
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