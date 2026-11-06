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Tafsir Fathul Majid النساء کی تفسیر، آیت 100
النساء
100
4:100
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
وَمَنْ
یُّهَاجِرْ
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
یَجِدْ
فِی
الْاَرْضِ
مُرٰغَمًا
كَثِیْرًا
وَّسَعَةً ؕ
وَمَنْ
یَّخْرُجْ
مِنْ
بَیْتِهٖ
مُهَاجِرًا
اِلَی
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
ثُمَّ
یُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ
فَقَدْ
وَقَعَ
اَجْرُهٗ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
غَفُوْرًا
رَّحِیْمًا
۟۠
جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسُول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستہ ہی میں اُسے موت آجائے اُس کا اجر اللہ کے ذمّے واجب ہوگیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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