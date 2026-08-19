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تفسیر: النمل 27:88
النمل
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَی
الْجِبَالَ
تَحْسَبُهَا
جَامِدَةً
وَّهِیَ
تَمُرُّ
مَرَّ
السَّحَابِ ؕ
صُنْعَ
اللّٰهِ
الَّذِیْۤ
اَتْقَنَ
كُلَّ
شَیْءٍ ؕ
اِنَّهٗ
خَبِیْرٌ
بِمَا
تَفْعَلُوْنَ
۟
اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں اور (اُس دن) وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں یہ اللہ کی کاری گری ہے جس نے ہرچیز کو محکم بنایا ہے یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو
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Tafseer Jalalayn
﴿وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ﴾ تُبْصِرهَا وَقْت النَّفْخَة ﴿تَحۡسَبُهَا﴾ تَظُنّهَا ﴿جَامِدَةࣰ﴾ وَاقِفَة مَكَانهَا لِعِظَمِهَا ﴿وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ﴾ الْمَطِر إذَا ضَرَبَتْهُ الرِّيح أَيْ تَسِير سَيْره حَتَّى تَقَع عَلَى الْأَرْض فَتَسْتَوِي بِهَا مَبْثُوثَة ثُمَّ تَصِير كَالْعِهْنِ ثُمَّ تَصِير هَبَاء مَنْثُورًا ﴿صُنۡعَ ٱللَّهِ﴾ مَصْدَر مُؤَكَّد لِمَضْمُونِ الْجُمْلَة قَبْله أُضِيفَ إلَى فَاعِله بَعْد حَذْف عَامِله أَيْ صَنَعَ اللَّه ذَلِكَ صنعًا ﴿ٱلَّذِیۤ أَتۡقَنَ﴾ أَحْكَمَ ﴿كُلَّ شَیۡءٍۚ﴾ صَنَعَهُ ﴿إِنَّهُۥ خَبِیرُۢ بِمَا یَفۡعَلُونَ ٨٨﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء أَيْ أَعْدَاؤُهُ مِنْ الْمَعْصِيَة وَأَوْلِيَاؤُهُ مِنْ الطَّاعَة