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تفسیر: النمل 27:85
النمل
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
الْقَوْلُ
عَلَیْهِمْ
بِمَا
ظَلَمُوْا
فَهُمْ
لَا
یَنْطِقُوْنَ
۟
اور واقع ہوجائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے چناچہ وہ بول نہیں سکیں گے
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Tafseer Jalalayn
﴿وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ﴾ حُقَّ الْعَذَاب ﴿عَلَیۡهِم بِمَا ظَلَمُوا۟﴾ أَيْ أَشْرَكُوا ﴿فَهُمۡ لَا یَنطِقُونَ ٨٥﴾ إذْ لَا حجة لهم