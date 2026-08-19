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تفسیر: النمل 27:79
النمل
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلْ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنَّكَ
عَلَی
الْحَقِّ
الْمُبِیْنِ
۟
تو (اے نبی ﷺ !) آپ توکلّ کیجیے اللہ پر۔ یقیناً آپ ﷺ ہی واضح حق پر ہیں
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Полагайся на поддержку своего Господа при распространении религии, при построении мусульманского общества и в борьбе с противниками правой веры. Воистину, только Аллах способен одарить тебя добром и уберечь от зла, и Он непрестанно заботится о тебе, ибо ты придерживаешься явной истины. Ты совершаешь добрые дела, проповедуешь истину, отстаиваешь ее интересы, и поэтому ты можешь смело уповать на своего Господа. Полагаться на Аллаха может только тот, кто поступает правильно и убежден в своей правоте. Именно таковым является твой путь, истинность которого ни у кого не вызывает сомнения. Если ты и впредь будешь исправно выполнять свои обязанности и уповать на Аллаха, то заблуждение и неверие людей не причинят тебе никакого вреда, поскольку в твои обязанности не входит принуждение окружающих к истинной вере. Словно объясняя это, Всевышний Аллах сказал: