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تفسیر: النمل 27:77
النمل
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَاِنَّهٗ
لَهُدًی
وَّرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِیْنَ
۟
اور یقیناً یہ (قرآن) ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)
] وه به دڵنیایى ئهم قورئانه هیدایهت و ڕهحمهته بۆ باوهڕداران.