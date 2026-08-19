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تفسیر: النمل 27:75
النمل
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
مِنْ
غَآىِٕبَةٍ
فِی
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ
اِلَّا
فِیْ
كِتٰبٍ
مُّبِیْنٍ
۟
اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٧٥)
] وه هیچ شتێك نیه كه شاراوه بێ له ئاسمانهكاندا یان له زهویدا ئیلا له كتابێكی ئاشكرادا كه (لوح المحفوظ)ه ههر ههمووی تیا نووسراوهتهوهو كۆ كراوهتهوه.