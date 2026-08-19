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تفسیر: النمل 27:73
النمل
73
27:73
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَاِنَّ
رَبَّكَ
لَذُوْ
فَضْلٍ
عَلَی
النَّاسِ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ
لَا
یَشْكُرُوْنَ
۟
اور یقیناً آپ ﷺ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی
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العربية
Al-Sa'di
Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о Своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными Аллаху, но очень часто все происходит как раз наоборот. Рабы Аллаха настолько увлекаются мирскими благами, что забывают о том, кто одарил их этими щедротами.