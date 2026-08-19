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تفسیر: النمل 27:72
النمل
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلْ
عَسٰۤی
اَنْ
یَّكُوْنَ
رَدِفَ
لَكُمْ
بَعْضُ
الَّذِیْ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
آپ ﷺ کہہ دیجیے کہ ہوسکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو
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[
قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو سزایهی كه به ئێوه وتراوهو ئێوه پهلهتانه بۆتان بێ لهوانهیه نزیك بێ، واته: ڕۆژی بهدر، یان سزای ناو گۆڕ كه بمرن یهكسهر خوای گهوره لهناو گۆڕ سزاتان ئهدات.