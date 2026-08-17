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تفسیر: النمل 27:71
النمل
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَیَقُوْلُوْنَ
مَتٰی
هٰذَا
الْوَعْدُ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Так говорят неверующие, которые считают невероятным воскрешение и отрицают принесенную Божьим посланником, да благословит его Аллах и приветствует, истину. Они хотят приблизить наказание, но их слова всего лишь свидетельствуют об их невежестве и глупости. Срок наступления Последней жизни предопределен и не подлежит изменению. Безусловно, подобные требования неверных не могут быть выполнены, однако это ни коим образом не свидетельствует об их правоте.